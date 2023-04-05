İmamoğlu'nun çağrısı ne anlama geliyor?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ayrışmak isteyenler olabilir. Biz, onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı?" gibi sözlerle neyi kastettiğini anlattı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Trabzon'da düzenlediği mitinge dair izlenimlerini aktaran gazeteci, "Benim en çok dikkatimi çeken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilene kadar rakibi diye görülen Ekrem İmamoğlu’nun kampanyaya adanmışlığı oldu. İmamoğlu, aylardır 'Altılı Masa’nın en çalışkan neferi ben olacağım' diyordu" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Gerçekten, en çalışkan nefer olduğunu memleketi Trabzon’da gösterdi. İmamoğlu, ev sahibi gibiydi. Önce o söz aldı. Liderine Trabzonspor forması ve kaşkolu ile kasket hediye etti. Bu esnada, kürsüye bakan bir binaya, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu, 'Kasketleri taktık, başlıyoruz' yazılı pankart asıldı.

Kılıçdaroğlu konuşurken dakikalar boyunca yüzü CHP liderine dönük halde ve ayakta bekledi, İmamoğlu. Kılıçdaroğlu, bu fotoğrafı Twitter’da 'İşte benim evladım' diye paylaştı.

İNCE RÜZGARINI KESEBİLİR

İmamoğlu’nun mitinglerde, 'Oyları bölmeyin' çağrısı yapması Muharrem İnce’ye olan yönelimi kesmeyi amaçlıyor. O da biliyor ki… Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştikten sonra, İmamoğlu’nu ve Yavaş’ı destekleyenler İnce’ye aktı. İmamoğlu, bu oyu Kılıçdaroğlu'na çevirme stratejisini izliyor.

İmamoğlu’nun milliyetçi ve muhafazakar seçmendeki imajı Kılıçdaroğlu’nun yelkenlerini şişirecektir. Önümüzdeki hafta İmamoğlu’nu Tokat ve Amasya’da mitingde göreceğiz. Ardından Karadeniz’i gezecek.

İmamoğlu’nun çabasına Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de omuz vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı’nda Türkiye tarihinin en aşırı sağ koalisyonu kurulmuşken, Millet İttifakı'nın zaferi eli CHP’ye oy vermeye gitmemiş olan milliyetçi ve muhafazakarları ikna etmekten geçiyor. (...)"

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