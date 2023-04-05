Kulisler hareketli: Erdoğan kuralı bu kez katı bir şekilde uygulayacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de siyasi partiler, liste çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kez iktidar partisindeki 'üç dönem üst üste milletvekili olan, yeniden aday olamaz" kuralını 'katı bir şekilde' uygulaması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kuralın uygulanması durumunda genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Yılmaz Tunç, eski TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu gibi AKP’nin 'önde gelen isimleri' listelerde kendisine yer bulamayacak.

AKP’de mevcut milletvekillerinin yüzde 80’inin değişeceği ifade edilirken "Partinin önde gelen ve milletvekili olmayacak isimleri bakanlık koltuğuna mı oturacak?" tartışmaları da yapılıyor.

AKP’de, 3 dönem kuralına takılan bazı isimlerin 'bakanlık beklentisinde olduğu' da öne sürülüyor.