Murat Yetkin: ABD ve AB, içten içe Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ın kazanmasını ister

Gazeteci Murat Yetkin, ABD ve Avrupa Birliği'nin içten içe seçimleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerine mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını isteyeceği görüşünü dile getirdi.

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Murat Yetkin: ABD ve AB, içten içe Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ın kazanmasını ister

Gazeteci Murat Yetkin, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin dış politikadaki yansımalarıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.

Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan zaferle çıkması durumunda Batı'nın, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) ciddi bir sınamayla karşı karşıya kalacağını, kendisiyle yüzleşmesi gerekeceğini dile getiren Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"İslamcı ve artık milliyetçi çizgideki Erdoğan'ı ve Erdoğan nezdinde Türkiye’yi 'ötekileştirmek' ve 'ötede' tutmak çok kolay çünkü. Örneğin Brüksel ve AB başkentleri Ankara’nın atacağı ileri adımlara karşılık vermek zorunda kalacak.

Örneğin AB başkentleri Kılıçdaroğlu Suriyelileri geri gönderirse onların başka yollardan Avrupa’ya geçmesinden endişeli. Halbuki Erdoğan onları kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için Türkiye’de tutmaya razı. Asıl bu işlerine geliyor.

Yüzünü yeniden Batıya dönmüş bir Türkiye Batıda AB’yi Hristiyan Kulübü olarak gören dinci, sağcı, tutucu, ırkçı çevrelerin işine gelmez. AB siyasetçilerinin çoğunun gözünde Türkiye anti-tez olarak kalmalıdır. Bu nedenle içten içe seçimleri Erdoğan’ın kazanmasını tercih ederler."

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Etiketler
Murat Yetkin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan AKP CHP
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