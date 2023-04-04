Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzonlu yurttaşlar: Yeter artık bıktık, 20 sene oldi

GERÇEK GÜNDEM

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da yapacağı Millet Buluşması öncesinde yurttaşlar Gerçek Gündem’e konuştu.

Elinde bir soğanla miting alanına gelen yurttaş, “Kuru soğana bizi muhtaç ettiler. Bu yetmez mi? Soğan alamıyoruz. Bu atık. İkinci el soğan bu… Hani mağazalarda filizlenince atıyorlar ya. Bunu ikinci elden 17 liraya aldım. Kilosu 17 lira, teki değil Ama hakikisi 28 lira Trabzon’da. Millet ne yapsın? Ne yapsın, ne?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“SOĞANLA BİTECEK BU İŞ"

Kılıçdaroğlu üzerinden yapılan ‘seccade’ tartışmalarına da atıfta bulunan yurttaş, şunları söyledi:

Seccadeyi alıp da dolaşmak ne? Bir kasa soğanla dolaşsın halka. Kimse enayi değil. İnşallah sonları gelir. İnşallah bu bahar gerçekten gelecek. Hazmedebilirseler, hırsızlık yapmazsalar. Çok şey söylemek istiyorum ama…

Patates soğan… Onu da alamıyoruz ha. Bu kadar basit. Bitecek bu iş bitecek, bitmeli. Soğanla bitecek bu iş.

"ALMANYA NEYİ KISKANIYOR?"

Trabzon’da miting alanında konuşan yurttaş “Genel olarak mutfakta enflasyon nasıl? Hayat nasıl?” sorularına ise şöyle yanıt verdi:

Çok kötü çok kötü. Hani diyorlar ya ‘Almanya bizi kıskanıyor” Neyi kıskanıyor? Emekliyim, benim iki çocuğum var, 40 yıl çalıştım.”

“YETER ARTIK BIKTIK 20 SENE OLDİ”

Başka bir yurttaş, “Seccadeyle uğraşana kadar, (soğanı göstererek) bunlara baksınlar. Ramazan günü ramazan… Yeter artık bıktık, 20 sene oldu” diyerek tepkisini gösterdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem