HDP'den 100 vekil hedefi: Yolumuz Yeşil Sol'dur

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Asla umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmadıklarını ve kapılmayacaklarını" belirten Buldan, "Karşımızdaki karanlık yapı hangi engelleri çıkarırsa çıkarsın, halkın başlattığı büyük değişim yürüyüşünün önünde hiçbir gücün duramayacağını kendilerine gösterdik. Şimdi bu hakikati herkese tarih önünde kanıtlamanın zamanıdır" dedi.

"YOLUMUZ YEŞİL SOL'DUR"

"Yeni yollar mutlaka vardır" diyen Buldan, "Türkiye halkını asla çaresiz ve seçeneksiz bırakmayacağımıza dair herkese söz verdik. Sözümüzü tuttuk ve başardık. Yeni yolları, yeni seçenekleri ittifaklarımızla, halkımızla hep birlikte oluşturduk. Oluşturduğumuz yeni yolun adresi de Yeşil Sol Parti'dir. Yolumuz Yeşil Sol'dur. 14 Mayıs’ta tek adam rejimini göndermek için kadınlarla beraber geliyoruz. Dün de Diyarbakır’da Kürdi partilerle ittifakımızın seçim beyannamemizi açıkladık" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız, AK Parti-MHP iktidarına muhtaç değil" diyen Buldan, "Özgür, eşit ve demokratik bir yaşamın yollarını açmak için mücadele verdik, işte o yolun adı üçüncü yoldur, Yeşil Sol'dur" değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ 100 VEKİL"

"Hedefimiz parlamentoda en az 100 vekil sayısına ulaşmaktır" diyen Buldan, "Bunu başaracak gücümüz ve inancımız da kesinlikle vardır. İttifaklarımızla, Kadın ve Gençlik Meclislerimizle, en geniş ve güçlü temsiliyeti sağlamak için bu hedefimize kesinlikle kilitlenerek çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem