AFAD da seçim meydanına indi: Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzon'da fırtına yalanı! Yurttaşlar yanlış yönlendirildi...

AFAD, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'da yapacağı miting öncesinde yurttaşlara, kuvvetli fırtına uyarısı gönderdi. Meteoroloji verilerine göre hava bulutlu olacak.

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AFAD da seçim meydanına indi: Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzon'da fırtına yalanı! Yurttaşlar yanlış yönlendirildi...

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da yapacağı Millet Buluşmasının bir gün öncesinde AFAD yurttaşların telefonuna ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı gönderdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün  ise konuya ilişkin herhangi bir uyarısı olmadı.

MGM’nin internet sitesine bakıldığında Trabzon’da havanın yalnızca bulutlu olacağı görüldü. Hava sıcaklığının ise 12-14 derece arasında seyredeceği belirtildi.

AFAD da seçim meydanına indi: Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzon'da fırtına yalanı! Yurttaşlar yanlış yönlendirildi... - Resim : 1

Oysa AFAD’ın Meteorolojiye dayandırarak, Trabzonlu yurttaşlara miting günü için gönderdiği mesajda, “Trabzon’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun” yazıyordu.

MİTİNG ÖNCESİ TRABZON'DA HAVA SAKİN

Kentten gelen görüntülerde ise, AFAD tarafından kuvvetli fırtına uyarısında bulunulan Trabzon'da havanın sakin seyrettiği görüldü.

DOĞU KARADENİZİN İÇ KESİMLERİ İÇİN UYARIDA BULUNULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı hava tahmininde, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Seçim 2023
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