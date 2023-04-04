Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da... 'Hep birlikte tarih yazacağız'

GERÇEK GÜNDEM - Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon’u ziyaret etti.

Trabzon’da bulunan Atatürk Meydanı’nda kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, "Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Trabzon'un meydanında coşmaya geldim. Buraya yalnız gelmedim, Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim" diyerek sözlerine başladı. İmamoğlu, "Hep birlikte tarih yazacağız. Bugün tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli genel başkanım bu tevazuyu hayat boyu taşıyan; hukuktan, adaletten milim sapmayan, memleketi için canını ortaya koyan, doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak" dedi.

"BİR AVUÇ İNSANIN KAZANMA DÖNEMİ BİTTİ"

İmamoğlu konuşmasının devamında, “4 yıldır bu iktidar sabah kalkıyor İmamoğlu akşam yatıyor İmamoğlu. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Trabzon’da doğdum, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği İstanbul’da belediye başkanı oldum” diye belirtti.

14 Mayıs’ı işaret eden İmamoğlu, “Seçimi kaybedecekler çünkü artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Millet İttifakı kazanacak, milletçe kazanacağız, ayrışmak yok, birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

İmamoğlu'nun ardından Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıktığı sırada meydanda bulunan vatandaşlar tarafından "Hak, hukuk, adalet" ve "Başkan Kemal" sloganları atıldı.

"Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Fatih Sultan Mehmet'in öngördüğü bir İstanbul yapacak ve İstanbul'u ayağa kaldıracak. Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı, birlikte olacağız, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

"GERÇEK MİLLİYETÇİ BİZİZ"

Emekilere 15 bin liralık ikramiye sözü veren Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Parayı nereden bulacaksın? Söz söz parayı bulacağım. 5'li çeteye, uyuşturucu baronlarına para var, emekliye gelince yok. Para var, alacağım ve vereceğim. 418 milyar doları alacağım bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına izin vermez. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Esnafın kredi faizleri sıfırlayacağız. Esnafın stopaj vergisini sıfırlayacağız" diye konuştu.

Trabzonlulara seslenen ve "milliyetçilik" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Kendimize, saraya değil halka çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Trabzon’da güçlü bir milliyetçi damarı olduğunu biliyorum, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Bayrağımızı indirdiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Türbeyi vatan toprağına geri götüreceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları söyledi:

"Bay Kemal'in sözü var; o dolarla ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi Saraydakiler değil bütün dünya bilecek. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen getireceğiz. Trabzon bir dünya şehri, Trabzon'un görkemli bir tarihi var. Yeşili ve mavisi ile bütün dünyanın ilgisini çeken bir kent. Ama Trabzonlunun geliri bin 300 dolar düştü. Mustafa Kemal'in hayalini 100 yıl sonra gerçekleştireceğiz demir yolunu Gürcistan'a kadar gerçekleştireceğiz. Sadece Trabzon değil bütün Karadeniz görecek. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz. Sakın böyle bir şey yapmayın! Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyeceğiz. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Devleti yeniden inşa edeceklerin kul hakkı yememesi lazım. Kul hakkı yiyenlerden yana olmayın, onlara prim vermeyin. Türkiye nasıl şahlanacak, bütün dünya görecek. Gelin Türkiye'yi beraber inşa edelim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Kul hakkı yiyenlerden, 5'li çetelerden, uyuşturucu baronlarından yana değil; çiftçiden, esnaftan yana olanlara oy verin."

"BU SALLANDI GİDER"

Trabzon’da, vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun beraberinde gazeteciler de bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Trabzonlu vatandaşlarla seçim üzerine konuştuğu bir kişinin de “Bu sallandı gider” dediği duyuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem