Metiner'den dikkat çeken yazı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşesinde bir “Nefsim üzerinden siyasetçilere öğüt…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner, bugünkü yazısında, “Siyasi Erdemler Risalesi” adlı kitabında yer alan bölümlerden bahsetti.

Metiner’in, “İktidarı kutsallaştırma. Her şeyi iktidara kavuşmak adına yaparsan, iktidarın sahibi değil kölesi olursun” sözleri ise dikkat çekti.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Bil ki ey nefsim!

Ne kadar büyük olursan ol, mutlaka senden büyüğü de olacaktır. En büyük ben olacağım diye kendini kahretme. Herkesin büyüklüğü kendine göredir ve kendisi içindir. Başkalarının büyüklüğünü kabul etmezsen büyüyemezsin. En büyük ben olayım, benden başka büyük olmasın dersen kendini helak edersin.

Kendi büyüklüğüne sakın kendin karar verme. Başkalarının küçüklüğü üzerinden büyümeye kalkışma. Kendini büyütmek için başkalarını küçültmeye yeltenme. Küçültürsen, küçülürsün. Büyültürsen, büyürsün.

Büyük ol kişidir ki yükseldikçe kendini küçük görür. Küçük ol kişidir ki alçaldıkça kendini büyük görür. Sen alçak büyüklerden olma. Büyümek için de hiç alçalma sakın.

Ey nefsim!

Bilesin ki iktidar/güç bir afettir. Şöhret ise bir zehir. Herkesin iktidara ve şöhrete koştuğu bir dünyada, tıpkı onlar gibi muktedir olmak istiyorsan, insan eti yiyen ve insan kanından beslenen bir canavara dönüşürsün. Belki onca uğraştan sonra hükümdar bile olabilirsin, şöhretin doruklarında dolaşan bir yıldız olabilirsin. Ancak salih olamazsın o zaman da.

Hem salih hem yıldız olmayı becerebilen çok az sayıdaki insanlardan biri olmaya bak sen! Buna yönelirsen yaşarsın öldükten sonra bile. Yaşarken yaşatırsın insanlık değerlerini. Aksi takdirde adam yiyen bir canavara, bir cellada dönüşürsün.

Sen sen ol ey nefsim, sakın iktidarın şehvetine yenik düşme! İktidarı kutsallaştırma. Her şeyi iktidara kavuşmak adına yaparsan, iktidarın sahibi değil kölesi olursun. O iktidar seni kendine benzetir. Tahtta oturmuş olman senin hükümdar olduğun anlamına gelmez. İktidarın hükmettiği zavallı bir canavardan öte bir şey olmazsın. Bedenen yükseklerde olursun ama ruhen alçalırsın. Ruhları alçak olanların gövdeleri üzerinde hükümdar olacağına, bence ey nefsim, ruhları yüce insanların gönüllerinde taht kurmaya bak! O zaman “ölümsüz iktidar”ı yakalamış olursun.