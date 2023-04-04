Kılıçdaroğlu, katledilen dört kadının aileleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katledilen dört kadının aileleri ile bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, katledilen dört kadının aileleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katledilen dört kadının aileleri ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında, katledilen dört kadının aileleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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