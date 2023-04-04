10 yıl önce Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyordu: Yeni Şafak yazarı Millet İttifakı'nı 'umudunu FETÖ'cülere bağlamakla' suçladı

Geçmişte Fethullah Gülen'e övgüler yağdıran yandaş Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, Millet İttifakı'nı FETÖ'cülere 'umut bağlamakla' suçladı.

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10 yıl önce Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyordu: Yeni Şafak yazarı Millet İttifakı'nı 'umudunu FETÖ'cülere bağlamakla' suçladı

2013 yılında sosyal medya hesabından Fethullah Gülen’e övgüler yağdıran Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, bu kez Millet İttifakı’nı “umudunu FETÖ’cülere bağlamakla” suçladı.

Millet İttifakı’nı FETÖ üzerinden hedef alan Aktaş, Fethullah Gülen için "Hoca Efendi'nin demeçlerinde merhamet kokusu var, bu terbiyeden geçen operasyoncular neden bu kadar gazap yüklü anlamıyorum" demişti.

Aktaş, iki gün önce attığı tweet’te ise, Millet İttifakı’nı FETÖ üzerinden hedef aldı.

Aktaş, "Milet İttifakı umudunu FETÖ'cülere bağladı. Hâkim, savcı ve darbeci askerler bir kararname ile geri çağrılacakmış. Bari seçimden erken çağırın da oy kullansınlar. Düşünsenize Karabağ savaşına bu hainlerin gittiğini” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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