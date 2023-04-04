'Savcının yetkileri kaldırıldı' iddiası: Başsavcılıktan 'Sinan Ateş' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma savcılarından birinin dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin haberin doğru olmadığını bildirdi.

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'Savcının yetkileri kaldırıldı' iddiası: Başsavcılıktan 'Sinan Ateş' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği" belirtildi.

Haberdeki aynı savcıya ilişkin "ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü" ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasına bakan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay'ın dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı ifade edilmişti.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberinde şunlar yer almıştı:

"Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı. Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek."

Sinan Ateş dosyasında savcı Ayhan Ay’ın yetkileri kaldırıldıSinan Ateş dosyasında savcı Ayhan Ay’ın yetkileri kaldırıldıGüncel

Kaynak: AA

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Sinan Ateş MHP
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