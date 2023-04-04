Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Motorun otomobilden ayrılıp yola savrulduğu kazada sürücü ağır yaralandı.

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Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Derince Kaşıkçı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı adeta yok oldu.

Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise muhtemel kazanın yaşanmaması adına yol üzerindeki güvenli geçişleri sağladı. Kazalı otomobilin kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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