Depremden sonra sallanma fobisi oluştu

Depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen vatandaşlar sürekli deprem oluyormuş hissi yaşadıklarını, deprem olmasa bile sürekli sallanıyor gibi hissettiklerini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta iki büyük depremin ardından binlerce de artçı meydana geldi. Depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 ilde on binlerce yapı ya yıkıldı, yada hasar aldı. Artçı depremlerin halen devam etmesi nedeniyle vatandaşlarda oluşan kaygı problemini arttırdı.

Birçok vatandaşta deprem olmasa bile sürekli deprem oluyormuş, sallanıyormuş hissi oluştu. Bu sallanma hissi nedeniyle özellikle apartmanlara giremeyen vatandaşlar çadırlarda ya da daha az tehlikeli yerlerde yaşamlarını sürdürerek korunmaya çalışıyor.

"BİRİSİ KOLTUĞA DOKUNSA SALLANDIK MI DİYORLAR"

Korkusunu yenip çadırdan eve geçen vatandaşlardan Haldun Yener, “Baş dönmesi psikolojik bir durumdur. Bir binaya bakıyorsunuz ve burası yatmış diyorsunuz maalesef insanların üzerinde böyle bir şey kaldı. Bu korkuları çocuklarım daha fazla yaşıyor. Bir şekilde eve geçtik ama birisi koltuğa dokunsa ne oldu sallandık mı diyorlar” dedi.

Çadırda yaşamaya devam eden Alaattin Karaca ise “Çarşıda yürüdüğüm zaman sanki sarsılıyor gibi oluyorum ama öyle bir şey yok. Bazen gerçekten deprem oluyor sarsılıyoruz ama ikisini birbirine karıştırmaya başladık. Bazen evime çıkayım diyorum, merdivenden çıkarken birlikte ev sallanıyor gibi hissediyorum ama sallanmıyor. Diyorlar ki psikoteknik gelip sizi dinlese diye, onlar bizi dinlerse ayarları bozulur” diye konuştu.

PSİKOLOGLAR: "PSİKOLOJİK BİR TEPKİ"

Yaşanan durum ile ilgili bilgi veren Psikolog Ayber Arslan, “Yaşanılan hissiyatlar normaldir. Bu süreçte nefes egzersizleri yapmalarını önerebiliriz. Kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri bir alanda düşünüp, koku, tat, görme ve hissetme gibi duyusal durumlarını da değerlendirerek nefes egzersizleri yaparak rahatlamaları mümkündür” şeklinde konuştu.

Psikolog Başak Başgan da, “Bu bir korku hali sürekli sallanıyor gibi hissediyorlardır ama bu psikolojik bir tepki. Travma sonrası psikolojik danışma uzun bir süreç. Bu hemen halledilecek bir durum değildir. Yaşadıkları travma sonrası 1 aydan fazla zaman geçmiş ve hala devam ediyorsa mutlaka psikolojik destek alınmalıdır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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