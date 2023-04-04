'Sarılar' suç örgütüne operasyon: 102 şüpheli gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sarılar" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştiğini açıkladı.

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'Sarılar' suç örgütüne operasyon: 102 şüpheli gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."

Kaynak: AA

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Süleyman Soylu suç örgütü
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