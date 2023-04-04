'Dörtlü Suriye zirvesi' Moskova'da başladı

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı.

Son Güncelleme:
'Dörtlü Suriye zirvesi' Moskova'da başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ediyor.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye’yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılıyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye
Son Güncelleme:
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü
Paris'te çöp toplayıcılarından süresiz grev kararı Paris'te çöp toplayıcılarından süresiz grev kararı
Aşçılar uyardı. Ayçiçek yağı eklendiğinde lezzeti kaçan yemek Aşçılar uyardı. Ayçiçek yağı eklendiğinde lezzeti kaçan yemek
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AKP'ye yakın gazeteci: Parti yönetimi ve Erdoğan'a acı haberi vermek zorundayım Parti yönetimi ve Erdoğan'a acı haberi vermek zorundayım