Sinan Ateş dosyasında savcı Ayhan Ay’ın yetkileri kaldırıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişmenin daha yaşandığı ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı. Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

21 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Doç. Dr Sinan Ateş’in geçen 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı ile Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

DEMİRBAŞ KRİZİ

Bu gelişmelerin ardından “firari tetikçi Eray Özyağcı’yı cinayet sonrasında Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş konusunda adliye ve emniyet arasında kriz yaşandığı anlaşılmıştı. O tarihte dosyaya tek başına bakan Savcı Ayhan Ay, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etmiş ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı vermişti.

İKİ KEZ SERBEST KALDI

Ay’ın bu talebinin karşılanmaması sonrasında soruşturmaya ikinci bir savcı olarak Durmuş Ali Kaya görevlendirilmiş, dosya Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verilmişti. Savcı Ay ise izne ayrılmıştı. Yeni savcının görevlendirilmesi sonrası adliyeye getirilen Demirbaş, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı. T24’ün buna ilişkin haberi sonrası Demirbaş, yeni delil elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bir açıklama yapan Ankara Başsavcılığı ise, T24’ün haberini doğrulayarak, soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesine karar verildiğini, dosyanın koordinasyonunun da iş yönergesi gereği ilgili Başsavcıvekiline verildiğini duyurmuştu.

SAVCI AY'IN YETKİLERİ ALINDI

Bir süre Başsavcıvekili Özer koordinatörlüğünde savcılar Kaya ve Ay tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. T24’ün edindiği bilgiye göre savcı Ay, dosyadaki yetkileri kaldırılarak, soruşturmadan alındı. Böylece dosyada görevli savcı sayısı ikiye düştü.