Adıyaman'daki deprem konutlarını ihalesi Rizespor Başkanı'na gitti

Adıyaman’da depremzedeler için yapılacak konutlar için, 13 Mart 2023’te ihaleye çıkıldı. İhalesine çıkılan iş için, “Adıyaman ili ikinci etap kırsalı 500 deprem konutu yapım işi” tanımlaması yapıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 1 milyar 645 milyon 86 TL olarak belirlendi. İhaleye, dört şirket katıldı.

İhaleyi, 1 milyar 488 milyon 607 bin TL sözleşme bedeli ile Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhale sözleşmesi 24 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

RİZESPOR BAŞKANI'NA GİTTİ

Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Turgut, aynı zamanda Rizespor’un da başkanı.

Şirket; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı tarafından yaptırılan Rize’deki Güneysu Konakları’nın inşaatını da yapmıştı.

Erdoğan, 27 Mart Pazartesi günü Adıyaman’da afet konutlarının temel atma törenine katılmıştı. Tören konuşan Erdoğan, “Diğer afetlerde, konutları maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz, 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler, cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor… Netice itibarıyla süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor” demişti.