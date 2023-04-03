Demirtaş: Erdoğan halkın halinden anlayamaz çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın her gün yediği özel manda yoğurdu tarifini paylaşarak " Demirtaş, "Erdoğan halkın halinden anlayamaz çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında. Dostları emekli Yusuf Amca, esnaf Fatma Teyze, çiftçi Osman Dayı değil" dedi.

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dünyanın en zenginleri arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan'ın 2022 yılında yaptığı her gün kestane balıyla birlikte yediği manda yoğurdu karışımına ilişkin konuşmasını paylaşan Demirtaş, "Erdoğan halkın halinden anlayamaz çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında. Dostları emekli Yusuf Amca, esnaf Fatma Teyze, çiftçi Osman Dayı değil. Gerçek dostları Katar Emiri, Suudi Prensi, Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi. Halk, onun için sadece oy kaynağı" dedi. 

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