Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Kılıçdaroğlu'nun soyunu açıkladı, Erdoğan'a 'Sen kimsin?' dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta yerde seccade unutulması iktidar tarafından hedef alınıyor.

SABRİ UZUN'DAN ERDOĞAN ÇAĞRI

İktidarın hedef almaları sürerken; Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soy bilgilerini yazdı.

"Bey Bey! Kılıçdaroğ’nun soyu, Türkmen- Oğuz, Yesevi Alevi’dir. Dedesi 13.yy da Konya Akşehir’e gelmiş Horasan erenlerinden Seyyit Mahmut Hayrani’dir" diye yazan Uzun, Erdoğan'a ise "Ya sen kimsin? Bırak “seccadeyi”, görelim secereni" diyerek seslendi.