Depremlerden 57 gün sonra 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden yoğun etkilenen 11 il dışında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildiği duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; depremlerin 11 il dışındaki bazı illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi."
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş, afet bölgesi ilan edildi. Olağanüstü Hal Tezkeresi ise 9 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. 16 Şubat'ta Elazığ, 23 Şubat'ta ise Sivas'ın Gürün ilçesi afet bölgesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kapsamına alındı. Depremlerin ardından imar affının yarattığı yıkım yeniden tartışmaya açılırken resmi kurumlar tarafından günlerce arama-kurtarma çalışmalarının yapılmaması toplumu derinden sarstı. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkında sorunlar ise hala Türkiye gündeminde yerini koruyor.