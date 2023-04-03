Çanakkale Tabip Odası Başkanı’na bıçaklı saldırı olayında soruşturma açılmamasına tepki

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş'in boşandığı Niyazi Akay isimli erkek tarafından bir yıl önce uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma açılmamasına ve Akay'ın tayin edilmemesine tepki gösterdi.

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş, cumartesi günü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde tam 1 yıl önce 1 Nisan 2022’de boşandığı Dr. Niyazi Akay’ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Birgün'de yer alan habere göre, saldırıya tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şubesi Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde açıklama yaptı. SES Çanakkale Şube Eş Başkanı Canan Coşan, Dr. Ayşe Güneş’in kızlarının gözü önünde uğradığı bıçaklı saldırıdan kendi imkân ve çabalarıyla yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Coşan, “Acil Serviste uzman hekim olarak çalışan Dr. Niyazi Akay, mesleğini icra ettiği hastane bahçesinde, onlarca hasta ve hasta yakınının, üyelerimizin ve müşterek kız çocuklarının gözü önünde bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Araç içerisindeki üyemize doğru elinde bıçakla koşmuş, üyemizin can havliyle aracın camlarını ve kapılarını kilitlemesi üzerine kaçmasını engellemek için lastikleri bıçakla yarmıştır. Ölümle burun buruna gelen ve aracını güçlükle çalıştırarak yarık lastiklerle suç mahallinden kaçabilen üyemiz, hemen 112 Acil Çağrı Hattını arayarak polis yardımı istemiştir. Dr. Güneş’in ifadesinin alınmasının 4 saate yakın sürdüğünü ve bu süre içerisinde saldırgan Dr. Akay’ın hastane bahçesinde elinde bıçakla taşkın davranışlarını sürdürdü” dedi.

Coşan, “Kadınların şiddete maruz kalarak geçen ömürlerinin, şiddet tehdidi nedeniyle kısıtlanan ve erkek şiddeti nedeniyle kaybettikleri hayatlarının telafisi yok. Kadınlar hayattayken, özgür ve bağımsız hayat kurabilmeleri için alınacak önlemlere ihtiyacımız var. Dr. Niyazi Akay hala elini kolunu sallayarak gezmektedir. Üyemizin canına tekrar kast etmeyeceğinin garantisi yoktur. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri tamamıyla işletilerek, acilen yakalanmalı ve tutuklanmalıdır. Aksi takdirde, geçici koruma tedbiri olarak elektronik kelepçe uygulaması yapılmalı ve bir daha üyemize yaklaşmaması sağlanmalıdır. Etkin, hızlı, adil bir soruşturma ve kovuşturma neticesinde hak ettiği en ağır cezayı almalıdır. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi tarafından hızlı, etkin ve adil bir disiplin soruşturması yapılmalıdır. Eski eşin gecikmeksizin başka bir ile naklen tayin kararı alınmalıdır. Olaya tanık olan üyelerimizin de ifadesine başvurularak, hak ettiği en ağır disiplin cezası verilmelidir” ifadelerini kullandı.