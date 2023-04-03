Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 13.52'de meydana gelen depremin derinliği 11.13 kilometre oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem