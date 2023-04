Kabataş Erkek Lisesi'nde 'tarikat toplantıları' iddiası: "Fotoğraflar ve ses kayıtları var"

BirGün yazarı Güvenç Dağüstün, "Ülkemizin yüz aklarından 115 yaşındaki Kabataş Erkek Lisesi bu sene bitmeyen(!) bir soruşturma ile çalkalanıyor. Konu seccaâde konusu kadar önemli görülmüyor olacak ki okulun mezunlar derneği başkanı Anıl Cansızoğlu ve arkadaşlarının mücadelelerini örselemek için her yol deneniyor. Ülkenin en kıymetli öğrencilerinin yatakhane tadilatı sorunu 7 yıldır kasıtlı olarak bitirilmiyor. Türkiye’nin bu önemli eğitim kurumunun 400 öğrencisi, ikisi Üsküdar’da ve biri Ortaköy’de olmak üzere 3 ayrı yurtta zor şartlarda konaklatılıyor." diye yazdı.

Dağüstün, yazısını şöyle sürdürdü:

En önemlisi şimdi geliyor! Bu yurtlarda tarikat toplantıları düzenlenmeye çalışılması ve öğrenciler bu toplantılara katılmaya zorlanması aklın alacağı bir konu değil. Bu tarikat toplantılarından rahatsız olan öğrenciler okul yönetimi tarafından tehdit ediliyor. Dernek, bunları dile getirdiği zaman okul müdürü Muharrem Bayrak ve baş müdür yardımcısı hemen okul aile birliği ile bir toplantı yapıyor, derneğin açıklamalarının asılsız olduğunu söylüyor ve dernek yönetimini yalancılıkla suçluyor. Ancak okul yönetiminin atladığı bir konu da şu: Derneğin elinde bu tarikat toplantılarından fotoğraflar ve ses kayıtları var.

Dernek başkanı Cansızoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne sosyal medyadan şöyle sesleniyor: “Bu fotolarlarda ve ses kayıtlarında açıkça öğrencileri yönlendiren diğer din öğretmeni B. Bey ile ilgili süreç, öğrencilerimizi bu konu dışında günlük her konuda sindirmek için her tehdidi yapan baş müdür yardımcımız ve kendisine bilgi verildiği halde bunu engellemeyen sayın okul müdürümüz hakkındaki sümenaltı edilen soruşturmaları unutmadığımızı ve bu olayın tekrarını asla kabul etmediğimizi hatırlatmak isterim Kabataş Erkek Lisesi camiası göreceksiniz ki korku kültürü ile yönetilebilecek, sindirilebilecek bir yer 115 yılda hiç olmamıştır. Toplantı ve değerlendirmelerimizde fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür eğitim hakkı olan kardeşlerimize bunun aksi her uygulamada sahip çıkacağımızı bilmenizi isterim. Binde 6’lık kardeşlerimizi sınavda soru kaydırsalar kazanamayacakları okullardan mezun kişilere emanet ettiğinizi okul tarihine yazacağız. Onlar da emin olun ki çok zor hatırlanacak ama ektikleri ile anacağız. Ev sahibi olmanın bilinci ile istenmeyen misafirlerimizin desteğinizle gitmesini sabırla bekliyoruz.”