Fahrettin Altun Demirtaş’ın iddialarına yanıt vermek yerine hedef gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demirtaş'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Tehditlerle sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Sizden korkmuyorum" dedi. Altun, açıklamasıyla Demirtaş'ı hedef gösterdi.

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Fahrettin Altun Demirtaş’ın iddialarına yanıt vermek yerine hedef gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin uyarılarına yanıt vermek yerine hedef gösterdi. 

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Demirtaş'ın kendisini tehdit ettiğini öne süren Altun, "Böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum" dedi.

Altun, hedef gösterdiği Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş.

Kendisine hukuksuzca “özgürlük” vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum!

Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız.

Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz." 

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