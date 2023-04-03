İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklamalarının sonuçları belli oldu

İYİ Parti'de, Ankara birinci bölgede İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, en çok oyu aldı. İkinci bölgede Adnan Beker, üçüncü bölgede de Yüksel Arslan en çok oyu alan adaylar oldu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara’dan aday gösterilecek milletvekili adayları için dün temayül yoklaması yaptı. ANFA Fuar Alanı’ndaki yoklamada, yüzde 25 kadın kotası uygulandı. Temayül yoklamasının sonucu bugün açıklandı. Sonuçlar şöyle:

ANKARA 1. BÖLGE: Koray Aydın 2 bin 879 oy, Kevser Ofluoğlu 2 bin 710 oy, Yetkin Öztürk 2 bin 674 oy, Mine Baş bin 949 oy, Sedat Çevik bin 569 oy, Burçin Çiçek bin 348 oy, Metehan Erdem bin 73 oy, Osman Topal bin 46 oy, Onur Hondoroğlu 999 oy, Ece Özen Akan 738 oy, Ahmet Altıparmak 729 oy.

ANKARA 2. BÖLGE: Adnan Beker 3 bin 632 oy, Uğurhan Feridun Berat Tiryaki bin 675 oy, Muharrem Beşir bin 385, Ramazan Değerli bin 141 oy, Erdoğan Yıldırım bin 56 oy, Nadir Çetinkaya bin 6 oy, Özcan Dağgeç 841 oy, Yüksel Korkmaz 799 oy, Fatma Özkan 738 oy, Fatma Gülümser Birol 614 oy, Elmas Yağmur 400 oy.

ANKARA 3. BÖLGE: Yüksel Arslan bin 761 oy, Uğur Poyraz bin 710 oy, Fatih Koca bin 440 oy, Tamer Kayaalp bin 347 oy, Sevin Çağlayan bin 309 oy, Serdar Sargın bin 12 oy, Mehmet Arslan 852 oy, Kadriye Ünler 756 oy, Durmuş Yılmaz 647 oy, Berna Şahin 629, Sevgi Yalav 629, Mustafa Tolga Öztürk 555 oy.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, temayül yoklamasına ilişkin şunları söyledi:

“İyilerin iktidar yolculuğu, engelleri aşa aşa devam ediyor. Hiçbir aksaklık, eksiklik yaşanmaması, en doğru isimlerle bu yolculuğun zaferle sonuçlanması, 14 Mayıs seçiminde mutlak galibiyet için tüm tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Resmi olmayan temayül sonucumuzun hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha seçime katılan üyelerimize ve tüm aday adaylarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İYİ Parti’de kaybetmek ya da kazanmak yok, partinin başarısı var. Listelerde yer alamayan arkadaşlarımızın da en az listelerde yer alan dava arkadaşlarımız kadar çalışacağını biliyoruz. Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Partimizin kesin milletvekili aday listesini ise inşallah 9 Nisan’da açıklamış olacağız.”

Kaynak: ANKA