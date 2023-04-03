AKP'li milletvekili aday adayı lise öğrencileriyle toplantı yapıp Erdoğan'a destek istedi

Aksaray’da, AKP’den milletvekili aday adayı Hasan Dağ'ın Taşpınar Şehit Hatip Uçkun Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle toplantı yapması tepkilere neden oldu. CHP Aksaray milletvekili aday adayı Ali Abbas Ertürk, "Beğenmedikleri eski Türkiye’de bir gelenek vardı. Okula, camiye, kışlaya siyaset sokulmaz diye bir geleneğimiz vardı" dedi.

Aksaray AKP milletvekili aday adayı Hasan Dağ'ın Taşpınar Şehit Hatip Uçkun Anadolu lisesinde öğrencilerle toplantı yapması tepkilere neden oldu. Twitter hesabında, ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları paylaşan Dağ, "Mezun olduğum Taşpınar Lisesini ziyaret ederek genç kardeşlerimle buluştuk. Anılarımızı hatırlayıp dertleştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini istedik. Türkiye yüzyılına gençlerin damga vuracağı konusunda anlaştık" dedi.

"OKULA, CAMİYE, KIŞLAYA SİYASET SOKULAMAZ "

Duruma tepki gösteren Ali Abbas Ertürk şunları söyledi:

"Beğenmedikleri eski Türkiye’de bir gelenek vardı. Okula, camiye, Kışlaya siyaset sokulmaz diye bir geleneğimiz vardı. Siyaseti siyasetçiler, gazeteciler yapardı şimdi geldiğimiz noktada kuşaklarda sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefet liderine ağır sözlerle yükleniyor bu ülkenin generalleri alkışlıyor bu sözleri Camilerde Ak Partili Numan Kurtulmuş miting düzenlemişti. Bunlara tanıklık ettik. Şimdi de bir AK Parti Adayı bir okulda toplantı düzenliyor ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek istiyor. Siyaseti yapması gereken siyasetçiler de ya konuşturulmuyor ya yasaklanıyor ya da cezaevine giriyor gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. Ben bu konuda ki hassasiyetimi kamuoyunda uzun zamandır iletiyorum. Cumhurbaşkanını sevebilirsiniz, onunla aynı siyasi görüşü de paylaşabilirsiniz, ona sandıkta oy da verebilirsiniz ama böyle bir hadsizliğe böyle bir aymazlığa asla müsaade etmeyiz. Okullar her birimizin yavrularının okuduğu devletin kurumlarıdır bir siyasi parti aday adayının ne işi var o okulda? Nasıl toplantı yapar? Bu hadsizliklerin örnekleri git gide artıyor. Bir okulda, bir öğretmenin yedinci sınıf öğrencisine Kılıçdaroğlu’ na oy vermek vatana ihanettir dediği bilgisi geldi. Milli eğitim müdürüne bu rahatsızlığımızı ilettik. Başka bir okul müdürü de başka bir paylaşım yapıyor bu durum devletin ne hale geldiğinin göstergesi.

"OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA AÇILIP AÇIĞA ALINMALIDIR"

Devlet parti iç içe geçerse, o keskin sınır ortadan kalkarsa bu tip olaylarla daha çok karşılaşacağız ama ben sayın valimizin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum bir kez daha çağrı yapıyorum okulda siyasi toplantı yapan okul müdürü derhal açığa alınmalıdır, hakkında soruşturma açılıp bu müdür açığa alınmalıdır böyle bir densizlik böyle bir hadsizlik olmaz. Bunu kabul edemeyiz, ne demek bu? Tayyip Erdoğan’a okulda öğrencileri toplayıp destek istemek ne demektir? Bunun izahını kendi mantığımda bulamıyorum. Bu tip olayları kabul etmiyoruz, edemeyiz ve bir kez daha söylüyorum okul müdürüne soruşturma açılıp açığa alınmalıdır. 45 gün bekletilmeksizin bugün gereği yapılsın. Bu arkadaşlarımız belki geldikleri konumu Sayın Cumhurbaşkanı’na borçlu olduğu için onu kendine minnettar hissediyor olabilirler, minnet duygularını bu şekilde gösteremezler. Gitsinler evlerinde bol bol dua etsinler."

Kaynak: ANKA