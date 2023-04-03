Ali Babacan: Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak
Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün açıklanan enflasyon verileri hakkında yaptığı paylaşımda "“Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır" ifadeleriyle ekonomik krizin oluşturduğu tabloya dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre; mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 2,29 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, baz etkisiyle yüzde 50,51 oldu.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri hakkında Twitter'da açıklama yaptı.
Ekonomik krize dikkat çeken Babacan, “Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır. Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak” diye yazdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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