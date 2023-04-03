Ali Babacan: Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre; mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 2,29 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, baz etkisiyle yüzde 50,51 oldu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri hakkında Twitter'da açıklama yaptı.

Ekonomik krize dikkat çeken Babacan, “Yüksek enflasyon, insan onuruna aykırıdır. Son 41 gün, önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem