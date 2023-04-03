Selahattin Demirtaş: Tüm sosyalistleri ve demokratları Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye çağırıyoruz

Eski HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sosyalist ve demokratları Yeşil Sol Parti listelerine 'güç vermeye' çağırdı.

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Selahattin Demirtaş: Tüm sosyalistleri ve demokratları Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye çağırıyoruz

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yaşanan liste tartışmalarına ilişkin bir çağrı da Selahattin Demirtaş’tan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Demirtaş, tüm sosyalistleri ve demokratları Yeşil Sol Parti listelerine ‘güç veremeye’ çağırdı.

Gültan Kışanak’ın yazısına da atıfta bulunan Demirtaş, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Mecliste, alanlarda ve cezaevlerinde yıllardır direnen sosyalistler olarak, Türkiyeli tüm yoldaşlarımızı parlamentoda en güçlü şekilde görmek istiyoruz. Her bir arkadaşımız birbirinden değerlidir, yıpratılmaları asla doğru olmaz.

Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye'nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz. Gültan Başkanımızın çağrısını yerde bırakmayalım.

Aynı şekilde, tüm Kürt partilerini de demokrasi ruhuyla Yeşil Sol Parti'de buluşmaya çağırıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımızın, çağrılarımızı karşılıksız bırakmayacaklarını umuyor, herkese dostça selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.

GÜLTAN KIŞANAK'TAN TİP ELEŞTİRİSİ

Gültan Kışanak, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili seçimlerine ayrı girme kararını eleştirdi. Kışanak, "Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir" ifadelerini kullandı.

Kışanak, "Bir sosyalist olarak..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"HDP’nin ve bu seçime girecek olan Yeşil Sol Parti’nin de Kürt sosyalistler, yurtseverler ve Türkiye sosyalist hareketinin ortak partisi olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani Meclis’te tek sosyalist parti TİP değil. Bu hakikatleri dikkate alarak, bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı olmadığının da altını çiziyorum"

Kaynak: Gerçek Gündem

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