TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Çekirdek göstergede yıllık artış ise yüzde 47,36 oldu.

Üretici fiyat endeksi ise, aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 0,44 arttı. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise mart ayında yüzde 62,45 oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 50.1 ila yüzde 52.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2 ila yüzde 3.85 bandında yer aldı.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2,75 olması yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 50,8 olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış gösteren grup yüzde 6,30 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 3,85 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,92 düştüğü izlendi.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle Mart'ta en yüksek yıllık artış yüzde 70,73 ile lokanta ve otellerde yaşandı. Lokanta ve oteller grubunu yüzde 67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 64,68 ile sağlık grubu takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ DANA ETİNDE

Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile dana etinde oldu. Dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem