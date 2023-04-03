ENAG, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı.

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ENAG, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu.

GİYİM VE AYAKKABI İLK SIRADA

Verilere göre mart ayında fiyatların en çok arttığı harcama grubu yüzde 11,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. İkinci sırada yüzde 6,94 artışla lokanta ve oteller, üçüncü sırada ise yüzde 6,54 artışla ev eşyası yer aldı.

Geçen ay fiyat artışlarının en düşük olduğu harcama grubu ise yüzde 0,0 ile sağlık oldu. Ardından yüzde 0,48 artışla ulaştırma ve yüzde 0,79 artışla haberleşme geldi.

Geçen ay fiyatların en çok arttığı madde  yüzde 24,59 ile araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri oldu. Geçen ay sweatshirt (kadın için) fiyatları yüzde 21,93, baklava fiyatları yüzde 19,46 ve dana eti ise yüzde 12,93 arttı.

Verilere göre aylık bazda fiyatlardaki en büyük düşüş kaban (erkek için) oldu. Kaban fiyatları geçen ay yüzde 8,25 geriledi.  

ENAG, şubat ayında aylık enflasyonu yüzde 7,21, yıllık enflasyonu ise yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.

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