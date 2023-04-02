Türkiye gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu

Dünya Bankası, "Gıda Güvenliği" raporunun şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Rapordaki verilere göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşirken Türkiye dünya beşincisi oldu.

Türkiye gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu

TÜİK'ten alınan verilere göre Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu yüzde 69 olarak gerçekleşti. Türkiye; Lübnan, Zimbabve, Arjantin ve İran'ın ardından beşinci sırada yer aldı. İlk 10'u tamamlayan ülkeler ise Mısır, Ruanda, Gana, Surinam ve Sri Lanka oldu.

Türkiye gıda enflasyonunda dünya beşincisi oldu - Resim : 1

Raporda, küresel gıda enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen zirveye kıyasla mısır fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17, buğday fiyatlarının ise yüzde 34 gerilediği bilgisi verildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 17, buğdayda yüzde 4 ve mısırda yüzde 22 oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hesapladığı gıda fiyatları endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6 gerileyerek 129,8 değerini aldı. Endeks, zirve yaptığı Mart 2022'ye kıyasla yüzde 18,7 geriledi.  

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