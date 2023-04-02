Yeni iddia: Sigaraya dev zam geliyor, cep yakacak

Son olarak yıl başında zamlanan sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği ileri sürüldü. İddianın gerçeğe dönüşmesi durumunda bazı gruplarda bir paket, 50 liraya dayanacak.

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Yeni iddia: Sigaraya dev zam geliyor, cep yakacak

Fitili Eylül 2021'de ateşlenen kur krizi sonrası adı konulmamış bir ekonomik krize sürüklenen Türkiye'de sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği konuşuluyor. 

Haber Global'de yer alan iddiaya göre önümüzdeki günlerde bazı gruplarda paket başı 5 - 10 TL arasında zam yapılacağı ileri sürülüyor.

Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.

HER 1 LİRALIK ZAMMIN 85 KURUŞU VERGİYE DÖNÜŞÜYOR

Bilindiği üzere tütün ürünlerindeki mevcut vergi politikaları nedeniyle zamların bir kısmı Hazine'ye gidiyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bu durumu "Sigara firmalarının yapacağı her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu, tütündeki vergileme rejimi nedeniyle hemen vergiye dönüşür. Geri kalanı firma hanesine yazılır. Yani görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazine'ye olur" ifadesiyle açıklamıştı. 

Sigara çeşitleri son olarak Ocak 2023'te 3.5 TL ile 4.5 TL arasında zamlanmıştı. 

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