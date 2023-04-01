CHP'li Faik Öztrak paylaştı: Bu bir '1 Nisan' şakası değil

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ekonominin geldiği noktayı göstermek amacıyla 2002 yılıyla 2023 arasında çeyrek altın ve soğan fiyatlarının kıyaslandığı bir görsel paylaşarak "1 Nisan şakası değil" dedi.

CHP'li Faik Öztrak paylaştı: Bu bir '1 Nisan' şakası değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "1 Nisan" paylaşımı yaptı. Öztrak ekonominin geldiği noktayı gösteren "çeyrek altın-soğan" benzetlemeli bir paylaşım yaptı.

Öztrak'ın paylaştığı görselde "2002 yılında çeyrek altın 21 TL, 2023 yılıda 1 KG Soğan 19,90" yazdığı görüldü.

Öztrak görseli "Bugün 1 Nisan! Ama bu “1 Nisan Şakası” değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti." notuyla paylaştı.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre mart ayında açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise bir ayda 30 bin 700 liradan 31 bin 241 liraya çıktı.

CHP'li Faik Öztrak paylaştı: Bu bir '1 Nisan' şakası değil - Resim : 1

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