CHP'li Faik Öztrak paylaştı: Bu bir '1 Nisan' şakası değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "1 Nisan" paylaşımı yaptı. Öztrak ekonominin geldiği noktayı gösteren "çeyrek altın-soğan" benzetlemeli bir paylaşım yaptı.

Öztrak'ın paylaştığı görselde "2002 yılında çeyrek altın 21 TL, 2023 yılıda 1 KG Soğan 19,90" yazdığı görüldü.

Öztrak görseli "Bugün 1 Nisan! Ama bu “1 Nisan Şakası” değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti." notuyla paylaştı.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre mart ayında açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise bir ayda 30 bin 700 liradan 31 bin 241 liraya çıktı.