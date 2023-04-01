Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası nasıl olacak?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şimdi gözler adayların pusuladaki yerlerine çevrildi. Yarın cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.