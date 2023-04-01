AKP'de liste mesaisi: İşte 3 dönem kuralına takılan isimler

AKP’de milletvekili adayları için yapılan temayül yoklamasının ardından başlatılan mülakat süreci bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon ise çalışmalarına pazartesi günü başlayacak ve milletvekili listelerine son şeklini verecek.

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AKP'de liste mesaisi: İşte 3 dönem kuralına takılan isimler

Mülakatlar için oluşturulan 14 ayrı komisyonun raporlarını ele alacak üst komisyonda Erdoğan’a, AKP Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan eşlik edecek.

ÜÇ DÖNEM KURALINA TAKILAN İSİMLER

AKP Genel Merkezi’nde, daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan “üç dönem kuralının”, milletvekili listeleri hazırlanırken kesin olarak uygulanacağı görüşü hakim. CNN Türk'ün haberine göre partinin üç dönem kuralına takılan önemli isimleri arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiröz yer alıyor. Kuralın istisnasız uygulanması halinde parti vitrininde yer alan pek çok önemli isim, Meclis dışında kalmış olacak.

BAKANLIK İHTİMALİ

Erdoğan’ın seçimlerden zaferle çıkması halinde bu isimlerden bazılarının bakan olarak atanabilmesi ihtimali gündeme gelebilecek ancak tersi durumda parti içinde ciddi tecrübe sahibi bu isimler Meclis’te de yer alamayacak. Bu durum, parti kulislerinde bir handikap olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre çarşamba günü yapılan Grup Toplantısı’nın ardından Erdoğan, partisinin grup başkanvekilleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Erdoğan’ın kurmaylarına listeleri hazırlarken üç dönem kuralını uygulayacağını söylediği bunun üzerine bazı grup başkanvekillerinin Erdoğan’a “O zaman adaylığa niye müracaat ettik?” diye sorduğu öğrenildi. Erdoğan’ın ise buna karşılık olarak “Yine topu bana attınız” diye espri yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Erdoğan’ın, 3 Nisan’da Saray'da bir iftar programı düzenleyeceği açıklandı. İftira AKP ve MHP milletvekilleri davet edildi. Davetiyenin CHP ve İYİ Parti’li milletvekillerine de gönderildiği iddia edildi ancak muhalefet bu iddiayı doğrulamadı.

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2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan AKP
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