Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak

Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, seçmen listelerine itiraz süresinin sona ereceği 2 Nisan ile üniversitelerin yüz yüze eğitime geçiş süresi arasında bir gün olduğunu hatırlatarak, "Adres değişikliği bildirmek için son gün 2 Nisan ve YÖK 3 Nisan'da üniversiteleri açıyor. Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimi için 20 Mart'ta askıya çıkan seçmen listelerine itiraz süresi 2 Nisan Pazar günü sona erecek. Seçmenlerin aday kullanacakları adresle ilgili değişikliği bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin nerede oy kullanacağı seçimle ilgili merak edilen konulardan biriydi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Dün açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan Pazartesi günü itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu. Özvar, "Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte, isteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine karar verildi" açıklamasını yaptı. Murat Gezici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçmen listelerine itiraz süresi ile yüz yüze eğitime başlangıcın arasında bir gün olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Adres değişikliklerini bildirmek için son gün 2 Nisan ve YÖK 3 Nisan'da üniversiteleri açıyor. Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi. Gençler bu oyunu bozacak. 14 Mayıs günü bulunacakları adresi kaydettirip geleceklerine sahip çıkacaklar!"