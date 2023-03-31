Selvi Kılıçdaroğlu: Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı açtı.

İlk paylaşımını bir mitingde Kılıçdaroğlu ile kendisinin fotoğrafını paylaşarak yapan Selvi Kılıçdaroğlu "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu ise eşine gülen emoji ile yanıt verdi.