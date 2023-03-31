Erdoğan'ın teklifini reddeden eski bakan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğendi

Eski bakan Mehmet Şimşek, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına ilişkin yayınladığı videoyu önce beğendi, bir süre sonra hamlesini geri çekti.

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Erdoğan'ın teklifini reddeden eski bakan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğendi

Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet etmiş, Şimşek geçen haftalarda AKP Genel Merkezi'ne gelerek Erdoğan'la görüşmüştü.

Erdoğan'la görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan AKP Genel Merkezin'den çıkan Şimşek'le ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama gelmiş, görüşmenin 'olağan' olduğunu belirtilmiş, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediği kaydedilmişti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk reklam filmi olan 'Sana Söz' klibini sosyal medya hesabından beğendi.

Şimşek beğenisini bir süre sonra geri çekti.

Erdoğan'ın teklifini reddeden eski bakan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğendi - Resim : 2

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