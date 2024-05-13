İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanıydı... İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tatlıoğlu, yaptığı açıklamada "Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır" dedi.

İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanıydı... İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti

27. Dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, istifa açıklamasında "İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır).

Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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