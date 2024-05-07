İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar!

Manisa Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetiminden 8 kişi görevlerinden ve partiden istifa ederek, CHP'ye katıldı.

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İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar!

Manisa Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere ilçe yönetiminde 8 kişi İYİ Parti yönetimi ve partisinden istifa ederek, CHP'ye katıldı.

Katılım töreninde konuşan Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti’den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak teşekkür etti.

"DESTEK İÇİN BİZ DE VARIZ"

İYİ Parti'den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar! - Resim : 1

"İYİ Parti'ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel’e destek için biz de varız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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