MHP'li başkan açıkladı: AKP'den alınan belediyede 20 milyon 750 bin TL borç ve 15 bankamatik personeli tespit edildi

Elazığ Keban Belediye Başkanı MHP’li Yücel Doğan, belediyenin AKP’li dönemden kalan borcunu açıkladı. Doğan, belediyenin 20 milyon 750 bin TL borcu olduğunu, 40’a yakın dükkanın bin liradan kiraya verildiğini ve 15 bankamatik personel tespit ettiklerini açıkladı. Doğan, "Belediye şu an çökmüş durumda, adım atacak durumda değiliz. Bir gelir kaynağı ayarlamamız lazım” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ’ın Keban ilçesi 10 yıl aradan sonra AKP’den MHP’ye geçti. Belediye Başkanı seçilen MHP’li Yücel Doğan, merkezde 4 bin 500 nüfusu olan ilçe belediyesinin çöktüğünü ve borç ödeyebilecek bir durumda olmadıklarını kaydetti.

'SON 10 AYDA 11 MİLYONA YAKIN İŞÇİLERE BORÇLANMA OLMUŞ'

Belediyenin 20 milyon 750 bin TL borcu olduğunu, son 2 - 3 yılda 20 milyonluk bir borç oluştuğunu belirten Doğan, “Birçok farklı borçlar, ama en çok işçi borcu var. Özellikle son son 10 ayda 11 milyona yakın işçilere bir borçlanma olmuş. 9 yıldır 49 - 50 kişi belediyede çalışıyorken 10 ay içerisinde bu sayı 75’e çıkmış. Elektrik borcu ise 1 buçuk milyona yakın bir borç var. Keban’ın merkezde 4 bin 500 nüfusu var köyler dahil 7 bin nüfusu var. Ama belediye şu an çökmüş durumda, adım atacak durumda değiliz. Bir gelir kaynağı ayarlamamız lazım. Şu anda borçları ödeyebilecek bir durumda değiliz çünkü öyle bir paramız yok” dedi.

'20 - 30 BİN TL’YE VERİLECEK DÜKKANLARI BİN TL’YE KİRAYA VERİLMİŞ'

Belediyenin birçok kalemde zarar ettiğini söyleyen Doğan, “Şu an aylık 1 milyon TL otobüslerden, 1 milyon TL civarı işçilerden, içme suyundan 500 bin lira zarar ediyor. Benden önceki yönetim seçim vaatleri vererek belediyeyi zarar ettirmiş. Otobüsler bugün yarın yolda kalırlar, makam arabasının ağır bakımı duruma gelmiş her şey bitmiş yani. Enkaz bir belediye devraldık. Eski yönetim belediyeye ait birçok yeri peşkeş çekmiş. 40’a yakın dükkanımız var. Aylık 20-30 bin lira kiraya verilecek yerleri bin TL’ye kiraya verilmiş. Buraları encümen kararıyla tekrar bu dükkanların kiralarını güncelleyeceğim” diye konuştu.

'15 BANKAMATİK PERSONELİ VAR'

Belediye bankamatik personelleri de tespit ettiklerini dile getiren MHP’li Başkan Doğan, “15 bankamatik personeli var. 10 yıldır belediyeye bir gün doğru düzgün gelmemişler. 10 yıldır işe gelmeyip kadrolu olan kişiler var zamanında kendisine oy verenleri sözleşmeli almış sonrasında ise kadro verilmiş. Bu kişiler haftada sadece iki dakika çalışıyor. Bir iki kişi de belediye çay ocağında oturuyor, ‘biz belediyede çalışıyoruz’ diyorlar. Kadrolu oldukları için çıkartamadık ama. Bu hafta personelin hepsini toplantıya çağıracağım ‘çalışmak istemeyen gelmesin’ diyeceğim. Burada herkes çalışacak, çalışmayan adam bize lazım değil, kimsenin hakkını yediremeyiz. Ben ticaretten gelen bir adamım bu borçları bitiririm, yatırım da getiririm ama hala bu kişiler ciddi bir şekilde oy alıyorlar. Bu seçimde 768 tane oy almışlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA