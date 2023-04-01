Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Oğlum yapmış'

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını beğendi. Daha sonra beğenisini geri çektiği görülen Şimşek, beğeninin 8 yaşındaki oğlu tarafından yanlışlıkla yapıldığını belirtti.

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Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Oğlum yapmış'

Bir süredir ekonominin başına geçeceği söylenen ancak geçen hafta Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüştükten sonra aktif siyasete girmeyeceğini açıklayan Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası paylaşımını beğendi. Şimşek'in daha sonra beğenisini geri aldığı görüldü.

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"8 YAŞINDAKİ OĞLU YANLIŞLIKLA BEĞENİ KOYMUŞ"

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Uğur Dündar, "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca, İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu fark edince beğeniyi geri almış." ifadelerini kullandı.

"MALESEF OLUYOR BÖYLE ŞEYLER"

Uğur Dündar'ın paylaşımını alıntılayan Mehmet Şimşek de "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz…Affola!" açıklamasında bulundu.

Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Oğlum yapmış' - Resim : 2

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