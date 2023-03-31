CHP'li Killik depremzedelerle iftar yaptı: 'Yaralarımızı birlikte soracağız'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan “Soframızı Size Getiriyoruz” projesi kapsamında Hatay’dan İzmir’in Konak ilçesine yerleşen Çağlar ailesi’ne konuk oldu.

İftar yemeğinde Killik’e, CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan ve CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu da eşlik etti.

Kampanya hakkında bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, şöyle konuştu:

“Bugün İzmir’in Konak ilçesindeyiz. Geçen sene, 'Soframızı Size Getiriyoruz' kampanyasıyla tüm Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin evlerine konuk olmuştuk. Bunu şöyle yapıyoruz; kendimizin hazırladığı, arkadaşlarımızın, bizim gençlik kollarımızdaki insanların hazırladığı, bazen annelerimizden, babalarımızdan yardım alarak hazırladığımız öğünlerle akşam iftar sofralarına konuk olduk, sahurlarına konuk olduk öğrenci evlerinin. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir üniversite öğrencisinin sağlıklı bir gıdaya ulaşması çok problemli. Bu problem hala devam ediyor. Bu dönem üniversiteler kapalı şu an. Türkiye'de depremzedelerin yaşadığı mağduriyeti giderebilmek için öncelikle eğitimden vazgeçildi ve o yurtlar, o öğrencilerin kullandığı yerler depremzedelere tahsis edildi. Bu dönem üniversitelere yönelik bir kampanya olmadığı için biz de aynı şekilde, en azından depremzedelere yönelik bir çalışma yapabilir miyiz diye düşündük ve böyle bir projeyi hayata geçirmeyi uygun bulduk."

“YARALARIMIZI BERABER SARACAĞIZ”

Türkiye’nin geçirdiği zor günlerin dayanışma ile atlatılacağını vurgulayan Killik, şunları söyledi:

“Depremzedelerin pek çoğu şehirlerinden ayrıldı, başka yerlere göç ettiler. Şu an belki bir otel odasında, bir yurt odasında ya da akrabalarının evinde kalıyorlar. Ama o sevgi ortamından, o aileleriyle beraber kurdukları kalabalık sofralardan, komşularıyla beraber iftar yapmaktan uzak durumdalar. Biz de en azından dedik ki manevi anlamda bu duyguyu da tatmin edebilecek bir şey yapabilir miyiz? Bu ramazanda, depremzedelerin gittikleri illerdeki sofralarına konuk oluyoruz. Yine kendi hazırladığımız yemeklerle, onlarla beraber iftar yapıyoruz, sahur yapıyoruz ve bu eksikliği, bu manevi azlığı onlarla beraber gidermeye çalışıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”