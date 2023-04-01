Millet İttifakı seçimlere '3 partiyle girecek' iddiası: Hangi illerde ortak liste çıkarılacak?

Türkiye 14 Mayıs Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru hızla ilerlerken, Millet İttifakı’nın seçim stratejisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İttifakın seçime en fazla 3 partiyle katılması bekleniyor.

Millet İttifakı, formüller üzerindeki tartışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti'nin, bir ve iki milletvekili çıkarılan iller dışında bireysel yarışacağı bildirilirken Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi arasındaki liste görüşmeleri sürüyor.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti (DP), milletvekili listeleri konusunda kararını veren ilk parti oldu. DP, seçimlere CHP listelerinden girecek. Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ise seçimlere ortak listelerle girmenin yollarını tartışıyor. Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, HDP’nin seçimlere girmemesi ile birlikte sandık görevlisi atayamayacağını ve 180 bin sandıkta denetim imkanının Saadet Partisi’ne geçeceğini bildiren ittifak üyeleri, büyük oranda bu partinin listelerinin kullanılmasını istiyor. Gelecek Partisi’nin de Saadet Partisi’nin listelerinin kullanılmasına itirazının olmadığı bildirildi.

DEVA’DA FARKLI FİKİRLER

Ortak liste konusunda kararı beklenen DEVA Partisi’nde iki ayrı görüşün dillendirildiği öğrenildi. Buna göre, parti içi bir grup, “Bu ilk seçimimiz. Seçmene kendimizi göstermemiz ve partimizi test etmemiz gerekiyor” görüşünü dile getirerek DEVA’nın 41 ilde seçimlere girmesi, kalan 40 ilde ise ittifak olarak ortak liste kullanılması taraftarı. Ancak bu görüşe seçimlerde kendi listelerini kullanmak isteyen İYİ Parti'nin karşı olduğu ifade edildi. DEVA'da bazı parti yöneticileri ise Saadet Partisi’nin sandık temsilinde yetkilendirilecek olması ve daha tanınır bir kimliğe sahip olması nedeniyle avantajlı olacağı görüşünde. Bu formülün kabulü durumunda Millet İttifakı, seçimlerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi logoları ile temsil edilecek. Seçmende kafa karışıklığı oluşmaması için Gelecek, DP ve DEVA logoları pusulada olmayacak.

LİDERLERİN KARARI BEKLENİYOR

DEVA’nın seçimlere girmesini isteyen partililer, daha çok Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in bir bölümünde partinin iddialı olduğunu savunuyor. Bu konudaki son kararın liderlere bırakılacağı ifade edildi.

HANGİ İLLERDE ORTAK LİSTE ÇIKARILACAK?

Millet İttifakı’nın birbirlerine rakip olmadan, ortak listeler çıkarmayı tartıştığı il sayısının ise 12 olduğu öğrenildi. Bu iller, iki milletvekili çıkaran Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Bartın, Kilis, Iğdır ve bir milletvekili çıkaran Dersim ile Bayburt olacak.

Liste konusunda tartışmaların sürdüğü Millet İttifakı’nda bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde iftar yemeği düzenlenecek. İstanbul’daki iftarda liderlerin liste konusunda ön görüşme yapacağı ve çalışmaları somutlaştıracağı ifade edildi. Bu zirveden önce dün Saadet Partisi’nde Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantıları gerçekleştirildi ve Karamollaoğlu’na liste görüşmeleri konusunda tam yetki verildi.