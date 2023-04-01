Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Mart ayına ilişkin 'İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni açıkladı.

Buna göre, 2023 Mart ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,95 arttı. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 73,02 oldu.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ARTTI

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 4,96 oranında arttı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nde yıllık olarak ise yüzde 74,22 artış gerçekleşti.

AYLIK BAZDA GİYİM YÜZDE 5,32 ARTTI

Mart 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 8,89, Giyim Harcamalarında yüzde 5,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 4,70, Gıda Harcamalarında yüzde 3,97, Konut Harcamalarında yüzde 2,46, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,36, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,17 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -4,23 azalış izlendi.

Mart 2023'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 13,77, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 4,82, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,55, Mensucat Grubunda yüzde 1,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,13 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,64 azalış izlendi.

ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 3 Nisan 2023 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem