Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de iki yeni düzenleme!

Kur Korumalı Mevduatta (KKM) iki yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının tarihi uzatılırken, ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de iki yeni düzenleme!

Kur Korumalı Mevduatla (KKM) ilgili iki yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

VADE DÜZENLEMESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay,
6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankası'nca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

ALTIN HESAPLARINDA DA VADE DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ayrı düzenlemeyle, altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni fıkrada "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM) Resmi Gazete
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