S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan, 'negatif'e düşürdü.

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S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e revize edildiği kaydedildi.

İÇ VE DIŞ FİNANSMAN GEREKLİ

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından yeniden inşanın Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 12'si kadar iç ve dış finansman gerektireceği aktarıldı.

DÖVİZ REZERVLERİ GÜÇLENMELİ

Açıklamada, para ve finans sektörü politikalarının öngörülebilirliğinin ve etkinliğinin artması, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervleri olmak üzere, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonun güçlenmesi halinde kredi notlarının yükselebileceğine işaret edildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

Büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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