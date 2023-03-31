AKP, faizin kapısını açtı, borsa yatırımcısı ve kredi çekecekler dikkat!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım 2021'de Merkez Bankası toplantısı öncesi, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8,5'a indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.

KKM HESAPLARINDA FAİZ TAVANI KALDIRILDI

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle birlikte dolar kuru tarihi zirvesine yükselirken, Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında; Hazine destekli Türk Lirası KKM hesaplarında faiz tavanın kaldırıldığı açıklandı.

Yeni düzenlemeyle, KKM’lerde asgari faiz oranı politika faizi oranında olacak, üst sınırı ise banka belirleyecek. AKP iktidarının bu kararıyla bankalar eliyle, 'örtülü faiz' artışının önü açılmış oldu.

"DOLARIN UYANMASINI ENGELLEMEK"

Yaşanan gelişmeler sonrası değerlendirmede bulunan İktisatçı Mustafa Sönmez, "Seçime giderken döviz türbülansı yaşanacağı endişesiyle Türk lirası faizlerini artıracak çabalar içine girdiler. Kararın açıklanması sonrası yüzde 20'lerde seyreden mevduat faiz oranı karar sonrası, yüzde 25'leri gördü. Burada yapılmak istenen bankaların yüksek faizden TL mevduat toplayarak doların uyanmasını engellemek" dedi.

"BORSAYI AŞAĞI ÇEKEBİLİR, FAİZ ARTIŞINA GÖZ YUMULDU"

Yatırımcıların mevduat faizlerine yönelme ihtimali olduğunu dile getiren Sönmez, "Bu faiz fırsatı borsayı aşağı çekebilir" diyerek, "Dövizin sıçrama ihtimaline karşı faiz artışına göz yumulduğunu" belirtti.

"KREDİ FAİZLERİ YÜKSELECEK"

Mevduat faiz artış yükünün bankalara yönlendirildiğini belirten Sönmez, "Hazine garantili Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) talebin artmasıyla birlikte yaşanacak faiz yükünün bankalar tarafından, kredi faizlerinin yükseltilerek karşılanması çabası içine girileceğini" söyledi.

"KKM'YE YATIRIMCI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"KKM adımının dolar kurunun artması durumunda Hazine'ye ek bir yük oluşturacağını söyleyen Ekonomist Dr. Oğuz Demir ise, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası tarafından politika faizinin düşük tutulması sonrası KKM'de ödenen faiz düşük kaldı. Bu nedenle yatırımcı, getirisi yüksek olan dolar ve altına tekrar yöneldi. Bankalar eliyle artırılan faiz oranlarıyla birlikte seçime kadar kuru frenlemek için KKM'ye daha fazla yatırımcı çekmeye çalışacaklar."

MEVDUAT FAİZİ SON 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Öte yandan Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı, 'Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının kaldırılmasına' ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası üç aya kadar vadeli mevduatlarda faiz 24 Mart haftası itibariyle yüzde 28,10 oldu.

Böylelikle faiz 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem