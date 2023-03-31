Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların güç kazanmaya başlarken altın fiyatları dengelenmeye başladı. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne sınırlı düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenirken, Fed üyelerinin açıklamaları yeniden gündemin odağına yerleşti.

Fed üyeleri dün yaptıkları sözle yönlendirmelerde faiz artışına kapıyı açık bırakırken, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazanmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte gram altın yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,16 azalışla bin 219 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,02 artarak günü bin 221 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 100 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Dün bin 981 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla bin 975 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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