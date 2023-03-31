BDDK izin verdi, A101'in patronu banka kurdu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi. Kurucuları arasında A101 Marketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'ın da bulunduğu bankanın sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

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BDDK izin verdi, A101'in patronu banka kurdu!

GERÇEK GÜNDEM

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.O.M Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.

T.O.M Katılım Bankası'na 4 Ağustos 2022'de kuruluş izni verilmişti. Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" olarak duyurulmuştu.

KURUCULARI ARASINDA A101'İN SAHİBİ VAR

Kurucuları arasında A101 Marketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'ın da bulunduğu bankanın sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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A101 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BDDK
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